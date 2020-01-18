Öğrenci ve eğitmenlere ‘teknoloji bağımlılığı' anlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı ile mücadele konulu seminer düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy, Karaman ve Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi'nde toplam 750 kişiye verilen seminerlerin sonuncusu Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yapıldı. Seminere sosyal etkinlik merkezlerinde eğitim gören çok sayıda öğrenci ve eğitmen katıldı. Rehberlik Öğretmeni Veysel Meres, seminerde öğrencilerin teknoloji ve internete dair bağımlılıklarının farkındalığı ve bununla ilgili mücadele yollarını anlattı. Teknoloji bağımlılığının aynı zaman yetişkinleri de ilgilendirdiğini kaydeden Meres, teknoloji bağımlılığının büyük problemleri de beraberinde getirebileceğini kaydetti. Meres, "Örneğin bilgisayarı 6 saat kullanan birine bağımlı denilmez. Sen ihtiyacın kadar kullanırsan bağımlı diyemeyiz ama ihtiyacının ötesinde kullanmaya başladıysanız, bağımlılığa doğru yöneliyorsunuz demektir” dedi.

Sanal dünya ile gerçek dünyadaki oyunları kıyaslayarak çocuklara gerçek oyunlar oynamalarını tavsiye eden Veysel Meres, seminerde öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.