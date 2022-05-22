Öğrenciler bahar şenliklerinde doyasıyla eğlendi

Kortej yürüyüşü ile başlayan PAÜ Bahar Şenlikleri 5 gün boyunca çeşitli gösteriler ve etkinlikler tamamlandı. Tiyatro gösterilerinden sergilere, açık hava sinemasından dans gösterilerine, spor etkinlikleri ve rekreatif oyunlardan havacılık gösterilerine çok sayıda etkinliğin yer aldığı bahar şenliklerinde öğrenciler hafta boyu doyasıya eğlenerek stres attı ve dinlendi. PAÜ Bahar Şenlikleri boyunca her akşam gerçekleşen ünlü sanatçıların, müzik gruplarının konserleri ve DJ gösterileri ile öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Öğrencilerin hafta boyunca yoğun katılım gösterdiği, ünlü sanatçıların konserleri, gösteriler, oyunlar, sergiler, etkinlikler ile devam eden PAÜ Bahar Şenlikleri Gripin konseri ile sona erdi. Şenliklerde öğrencilerle bir araya gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ise öğrencileri yalnız bırakmayarak eğlencelerine ortak oldu.