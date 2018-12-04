Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gözleri bağlanan öğrenciler beyaz bastonla yürüyüş yaptı. Etkinlikte amacın engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Etkinlik Buldan Engelliler Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Girişimci Eğitimciler Derneği tarafından düzenlendi. Ahmet Terzioğlu İlkokulu ve Ahmet Nadir Özlen İlkokulunda düzenlenen farkındalık ve empati etkinliğinde öğrenciler gözleri bağlanarak beyaz bastonla yürüyüş yaptırıldı. Deneyimleri sorulan öğrenciler engelli yaşamın zorluklarını bir nebzede olsun yaşadıklarını ve zorluklarını gördüklerini belirttiler.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Buldan Engelliler Derneği Başkan Muhammet Çelik şunları söyledi:

“Etkinliğimizde çocuklar kendilerinin de bir gün engelli olabileceğini, engelli yaşamın zorluklarını gözlemlediler. Bizde derneğimiz olarak çocuklarımızın ve halkımızın biz engellilere karşı duyarlı olmalarını, derneğimize destek olmalarını, bizlerin projelerine katkı yapmalarını rica ediyoruz.”