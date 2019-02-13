Öğrenciler ‘Bir kelime, bir işlem' yarışmasında ter döktü

Denizli'nin Kale ilçesinde, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek, Türkçe'nin doğru kullanımına örnek teşkil etmek, öğrencilerin sayısal becerilerini ön plana çıkarmak amacıyla ‘1 kelime 1 işlem' yarışmasının ikincisi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen yarışmada Kale Ortaokulu öğrenicileri kıyasıya yarıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, yarışmacılara bir kelime, bir de işlem sorusu soruldu. Yarışmaya Kale ilçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, şube müdürü Zeynep Tan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Yarışmanın ardından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Kali ilçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, “Bu yarışma, her yaştan insana hitap ediyor ve canlılığı koruyor. Öğrencilerin akademik yönlerini, eğlence unsuruyla birleştirilerek sunulması önemli bir araç, yöntem. Müdürlük olarak başlatmış olduğumuz kitap okuma zinciri projemizin, bu etkinliklerle kelime hazinemize olan katkısını somut biçimde görmüş bulunmaktayız. Herkesin bir kitap dostu, okuma elçisi olması gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmacıların amacı, kurala göre 7 veya 8 harfli kelime üretmek ve verilen sayı ile rakamlarla da belirlenen hedef sayıya ulaşmak. Yarışmayı dört işlem becerisine sahip tüm bireyler oynayabiliyor. Yarışma ile, öğrencilerin hızlı ve oluşturucu düşünme yetenekleri etkinleşiyor.