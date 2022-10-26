Öğrenciler cumhuriyet konseriyle coştu

Denizli'de Honaz Belediyesi'nin Başkan Yüksel Kepenek öncülüğündeki cumhuriyet konserinde öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Honaz Belediyesi, Başkan Yüksel Kepenek'in öncülüğünde kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu bahçesinde Cumhuriyet Gençliği Konseri düzenlendi. Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen programda rock grubu gençlere konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup birbirinden güzel parçalar seslendirerek gençlere coşkulu saatler yaşattı.

Konser programına Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran ile birlikte misafirler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, öğrencilere çok çalışmalarını, vatanını sevmelerini, Cumhuriyet'e ve Atatürk ilkelerine sahip çıkmalarını söyledi. Başkan Kepenek ayrıca önümüzdeki zamanlarda da bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini de verdi.