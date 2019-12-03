Öğrenciler görme engellerinin yaşadıkları zorlukları test etti

Denizli Pamukkale Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Forum Çamlık'ta kurulan stantlarda öğrenciler hem görme hem de yürüme engellilerin yaşadıkları zorlukları bizzat test ettiler.

Her yıl 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak çeşitli etkinliklerle farkındalık çalışmaları ile kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi de bu özel günde engellilerin yaşadıkları zorlukların farkına varılması için Forum Çamlık'ta stant açtı. Stantta vatandaşların yanı sıra Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıfa giden öğrenciler hem görme engellilerin yaşadıkları zorlukları hem de tekerlekli sandalye kullanmanın zorluğunu yaşayarak gördüler. Ayrıca çocuklar için ebru, kokulu taş boyama ve mangala oyunu stantları yer aldı. Yine aynı alanda Pamukkale Belediyesi'nin engellilere yönelik açtığı el ürünü sanatı kursunda ortaya çıkan eserlerin satıldığı stant açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için açılan stantları ziyaret etti. Burada çocuklarla bir araya gelen Başkan Örki'ye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Başkan Örki, gözünü bantla kapatarak özel hazırlanan ve içinde engeller bulunan bölümde bastonla yürümeye çalıştı. Daha sonra çocuklarla kokulu taş boyaması yapan Başkan Örki, engellilerin satış yaptığı da ziyaret etti. Son olarak Mangala oynayan Başkan Örki, çocuklarla uzun uzun sohbet etti.

“Engellilerimizin ürettiği güzel eserleri görme fırsatını buldum”

Başkan Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık açısından önemli olduğunu söyleyerek, “Amacımız engelliler konusunda farkındalık oluşturmak. Herkesin birer engelli adayı olabildiğini hissettirmek ve burada çocuklarımıza da empati kurmayı öğretebilmek. Asıl amacımız bizim gibi yerel idarecilere yaptığımız işi onları daha çok düşünerek yapmayı teşvik etmek. Aslında en önemli görevlerden bir tanesi bize düşüyor. Az önce engellilerimizin ürettiği güzel eserleri görme fırsatını buldum. Emin olun ben şu tutan ellerimle, gören gözlerimle, işiten kulaklarımla onların ortaya koyduğu o eserlerin şöyle bir zerresini dahi ortaya koyamam. Çünkü o bir yetenek. İşte engelini aşmış toplumda bende varım diyor. Ben üretebilirim, ben ekonomiye katkı sağlayabilirim diyor. Engellilerimizi herhangi bir şekilde ötekileştirilmemesi gerektiğini, bizim birer parçamız olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Toplumda engelleri birlikte aşalım sloganıyla çıktığımız bu yolculuğumuzda toplumda farkındalık oluşturulması hususunda bu çocuklarımızda bize yardımcı oluyorlar. Eminim ki sesimiz çocuklarımız sayesinde çok daha uzaklara çok daha güçlü bir şekilde ulaşıyor” dedi.