Öğrenciler hareketlilik için aynı anda pedal çevirdi

Denizli'nin Kale ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası ve Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında yaklaşık 700 öğrenci, öğretmen ve personel aynı anda pedal çevirdi.

Dünya'da her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikler yapılarak kutlanıyor. Bu yılda etkinlikler kapsamında Denizli'nin Kale ilçesinde ilk defa bisiklet sürme turu geçekleştirildi. Kale Belediyesi, Kale Kaymakamlığı ve Kale ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geçekleştirilen etkinlik kapsamında yaklaşık 700 öğrenci, öğretmen ve personeller sabahın erken saatlerinde pedal çevirdi. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, etkinliği ilk defa gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kale'de ilk defa düzenlemiş olduğumuz bisiklet sürme etkinliğini gerçekleştirdik. 16 ile 22 Eylül tarihleri Avrupa Hareketlilik Haftası olarak geçiyor. Bide ne yapabiliriz diye değerlendirdiğimizde Kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzce ortak hareket ederek bütün öğrencilerin, halkın ve öğretmenlerin katılımıyla etkinliğe imza atmış olduk. Uzun yıllardır süren bir hafta. Bunu ilk defa geçekleştirerek Kale'nin sağlık yaşam ve spora ne kadar önem verdiğini görmüş olduk” dedi.

“En güzel günler gençlerimizin olsun”

Kale ilçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, etkinliklerin ilçede aynı anda düzenlendiğini ifade ederek, “Yaklaşık 700 öğrenci, 300 personelimiz ile beraber bisiklet binme etkinliği yaptık. Sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye devam edelim. En güzel günler gençlerimizin olsun. İlçede ilk kez düzenleniyor ve okullarımız beslenme dostu okul odu. Merkez ve mahalledeki aynı okullarla bu etkinliği yapıyoruz” şeklinde konuştu.