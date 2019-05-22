Öğrenciler hayallerinden işi resim ve kompozisyon anlattılar

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile bir sivil toplum kuruluşunun birlikte düzenlediği, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Hayalimdeki İş İnsanı Resim ve Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Dereceye giren öğrenciler, eserlerinde nelerden esinlendiklerini anlatırken, sevinçlerine aileleri ile öğretmenleri de ortak oldu. DTO öncülüğünde, öğrencilerin iş insanlarına bakış açılarını görmek, hayal güçlerini irdelemek ve gelecekte seçecekleri meslekleri ile eğilimlerini belirlemek amacıyla, Türkiye'deki en büyük çalışmaya imza attı. 30 Nisan da başvuruları sona eren Hayalimdeki İş İnsanı Resim ve Kompozisyon Yarışması'na il genelindeki 30 farklı okuldan 200 eser katıldı. 1-15 Mayıs da seçici kurulun değerlendirdiği eserler arasından 18'i ödüle layık görüldü. Ödül töreni ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 20 Mayıs da DTO'da gerçekleştirildi.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri, danışman öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler ile ailelerinin büyük ilgi gösterdiği törene DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ve Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık'ın yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şener Bayram da katıldı.

“DTO olarak eğitimde her türlü desteği sağlıyoruz”

Törenin açış konuşmasını yapan Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, çocukların eserlerinden çok etkilendiğini belirterek, bazı resimlerin ders niteliğinde olduğunu kendisinin de zaman zaman seminer ve konferanslarda bunları kullanmak istediğini söyledi. Sözkesen, "İnanın çok etkilendim bu eserlerden; telif haklarını ödemek koşuluyla faydalanmak da isterim. Sizler gibi başarılı gençleri görünce bir kez daha fark ettik ki, ülkemizin geleceği emin ellerde. Hepinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. DTO olarak, eğitim ile gençlerimiz ve çocuklarımız söz konusu olduğunda, elimizden gelen her şeyi yaptık, yapıyoruz. Geleceğimizi elbirliğiyle en iyi şekilde inşa edelim istiyoruz" dedi.

Ödül alan eserler arasında dikkat çeken unsur, çocuklarda sanatsal ve bilimsel çalışmalara daha çok yönelim bulunduğunun tespiti oldu. Tören toplu fotoğraf karesiyle son buldu.