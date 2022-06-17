Denizli'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla beraber yaz tatiline girecek olan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Ülke genelinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini aldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Atatürk İlkokulu-Ortaokulunda da karne dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Törene Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, diğer protokol üyeleri ve veliler katıldı. Protokolü çiçeklerle karşılayan öğrenciler, ardından sıralarına geçerek karnelerini heyecanla bekledi. Sınıfları dolaşan protokol, öğrencilerle muhabbet ederek yaz tatilinde kitap okumaları konusunda öğüt verdi. Neşeli bir şekilde geçen diyalogların ardından karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle heyecanı yaşadı.