Öğrenciler köy okuluna kütüphane istiyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde daha önce ‘okul radyosu' ve sınıflar arası futbol müsabakalarında uyguladıkları ‘VAR' sistemi ile gündeme gelen Alcı Ortaokulu için kütüphane kampanyası başlatıldı.

Sınıflararası futbol maçlarında uyguladıkları VAR sistemi ile gündeme gelen Denizli'nin Acıpayam ilçesi'ne bağlı Alcı Mahallesinde bulunan Alcı Ortaokulu için yeni bir kütüphane kurma kampanyası başladı. Alcı Ortaokulu öğretmenlerinin öncülüğünde düzenlenen kampanyada öğretmenler, öğrencileri için eğitici ve yararlı olabilecek kitapları belirleyerek bir liste oluşturdu. Listede bulunan kitapları okula destek olmak isteyen gönüllüler, okul öğretmenlerinin belirlediği iletişim adreslerinden ulaşarak almak istedikleri kitabı söyleyerek okula bağışlayabilecek.

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Sizin de desteğinizle alcı ortaokuluna yeni bir kütüphane kuruyoruz” başlığıyla, “İnsanlar bir insanın bütün hayatının bir tek kitapla değişebileceğinin farkında değiller, der Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Malcolm X. Biz ise bir çocuğun bütün hayatının tek bir kitapla değişebileceğinin farkındayız. Bu yüzden yeni bir projeye başlıyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bir de kütüphanemiz olsa işte bitti. El ele veriyoruz, Alcı Ortaokulu'na yeni bir kütüphane kuruyoruz. Lütfen bize ulaşın” ifadelerine yer verildi.