Öğrenciler operayla tanıştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde eğitim gören öğrenciler, hayatlarında ilk defa operayla tanıştı.

Köylerde ve kasabalarda operayı tanıtmak için eğitim konserlerine başlayan İzmir Devlet Opera ve Balesi, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy İlk ve Ortaokul öğrencilerine konser verdi. Hayatlarında ilk defa operayla tanışan öğrenciler, unutulmaz anlar yaşayarak konsere eşlik etti. İZDOB Çocuk ve Gençlik Birimleri Komisyonu Başkanı Hüseyin Genç, başta köy okulları olmak üzere, hastane, cezaevi, huzurevi gibi operaya ulaşma imkanı olmayan bölgelerde bu sanatı tanıtmak amacıyla eğitim konserleri verdiklerini belirterek, “İnanıyoruz ki konser verdiğimiz bu çocuklar hayatları boyunca bizleri unutmayacaklar. O çocukların içinde çok yetenekliler çıkabilir, dünya çapında müzisyen olabilirler. Amacımız bu yetenekleri de bulup yetiştirmek" diye konuştu.

Okul Müdürü Muhammed Cem Aktaş ise “2019-2020 eğitim öğretim yılında da diğer bir grup yaylı çalgılarla okulumuza gelmişti. Öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. Bu yıl da İzmir Devlet Opera ve Balesi'ni davet ettik. Öğrencilerimiz operayla tanıştı, enstrümanları tanıma imkanı buldu. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.