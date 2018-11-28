Öğrenciler Pamukkale'nin tarihini öğrenecek

‘Öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor” isimli proje kapsamında 4 bin ortaokul birinci sınıf öğrencisinin yararlanması bekleniyor.

Bir çok projesi örnek olan Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki tüm ortaokullarda bulunan öğrencileri Pamukkale tarihini kapsayan geziye götürüyor. “Öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor” adıyla yapılan proje ile öğrenciler, Pamukkale, Karahayıt, Kocaçukur, Antik Havuz ve müzelere götürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hem eğitim hem de kültürel anlamda önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Çocuklarımıza önce kendi tarihimizi öğretmemiz gerekir ki, yaşadıkları kentin değerini bilsinler. Bu düşünceyle bu projeyi hazırladık. Yaklaşık 4 bin öğrencimiz tarihini öğrenecek” dedi.

Pamukkale'nin tarihini öğretiliyor

Eğitim konusunda önemli çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, “Öğrenciler Kentini Tanıyor, Tarih ve Doğayla Buluşuyor” projesini başlattı. Proje kapsamında Pamukkale ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ortaokul birinci sınıf öğrencilerine Pamukkale'nin tarihini öğretiliyor. Göreve geldiği günden bu yana eğitimden, sağlığa, güvenlikten sosyal belediyeciliğe bir çok alanda öncü işler yapan Başkan Gürlesin, Pamukkale'nin adını her platformda duyurmak, tanıtmak adına bir çok projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hem turizme hem de eğitime destek vermek maksadıyla ortaokul öğrencilerine yönelik Pamukkale'nin tarihini yerinde görerek öğrendikleri projeyi hayata geçirdi.

Öğrenciler Pamukkale'ye gelen turistlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler, Pamukkale travertenleri, Klopatra Havuzu, müzeler, Karahayıt Kırmızı Su, Karahayıt Kent Ormanı ve son durak olarak Kocaçukur'u geziyorlar. Bir çok öğrenci hiç gitmediği ve belki de ilk kez gördüğü Pamukkale, Karahayıt, antik havuz, Kocaçukur ve antik tiyatroya hayran kaldı. Pamukkale'de bulunan müzelerdeki eserler de öğrencilerin ilgisini çekti. Gezi sırasında öğrenciler Pamukkale'ye gelen turistlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Projeden 4 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan 38 ortaokul da bulunan yaklaşık 4 bin ortaokul birinci sınıf öğrencisine yönelik başlattıkları “Öğrenciler Kentini Tanıyor, Tarih ve Doğayla Buluşuyor” projesiyle, öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihini yerinde öğreneceklerini belirtti. “Amacımız, çocuklara yaşadıkları kentin kültürünü öğretmek, daha yakından tanımalarını sağlamak ve gelecek ile geçmiş arasında önemli bir köprü oluşturmak” diyen Başkan Gürlesin, “UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale travertenleri ilçemiz sınırları içerisinde. Dolayısıyla bu mirasın gençlerimiz tarafından tanınması, UNESCO kent bilincinin oluşmasına sağlamak maksadıyla bir yandan eğitime bir yanda da turizmimize katkı sunduğumuza inanıyorum. Bu projeyle çocuklarımız yaşadığı kenti tanıdıkça daha çok sahiplenecek ve kent değerlerinin gelecek nesillere korunarak aktarılmasında büyük destek sağlayacaklarına inanıyorum” dedi.