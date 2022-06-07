Öğrenciler sanatsal becerilerini konuşturdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğrencilerin sanatsal becerilerini mesleki eğitimle buluşturduğu sergi beğeni topladı.

Merkezefendi Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu'nun ev sahipliğinde Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı ve Resim Sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin sanata olan ilgilerini artırmak, hobi ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan resim sergisi ile geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin doğru zamanda doğru alana yönlendirilmelerini sağlayacak Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı'nı katılımcılarla buluşturuyoruz. Sanata ilgi duyan ve mesleğinde lider bireyler yetiştirmek için Denizli olarak tüm eğitim kadromuzla beraber yoğun bir gayret içerisindeyiz. Hem mesleki eğitim anlamında hem sosyal ve kültürel gelişim anlamında gençlerimize güvenimiz tam. Mesleki Eğitim bu memleketin geleceğidir. Öğrencilerimiz ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından doğru şekilde yürütülen bir rehberlik süreci sonucunda hayatlarında mutlu ve huzurlu bireyler olacaklardır” dedi.

Öğrencilerin sanatsal becerilerini mesleki eğitimle buluşturduğu fuarda, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) otomasyon, elektrik ve makine bölümlerinin iş birliği ile hazırlanan robot ve teknik ürünlerin gösterimi beğeni topladı.