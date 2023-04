Öğrenciler tescil almış ürünlerini görücüye çıkardı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de öğrencilerin hazırlayarak patent ve tasarım başvurusu sonucu tescil almış ürünler, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nde sergilendi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürleri Yasin Temel ve Mahmut Gürhan, ürünleri tescil almış öğrenci, öğretmen ve okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Günü sergimize hoş geldiniz. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak her alanda en üst sıraları hedefleyen bir iliz. Eğitimde marka şehir Denizli diyoruz. Akademik başarılarının yanında, mesleki eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalar ile okul öncesi ve özel eğitim alanında yaptığımız çalışmalarla eğitimin her alanında zirvede olmak istiyoruz. Bugün anlamlı bir gün. Fikrin ürüne dönüştüğü ve akabinde ise ticarileştiğini görmek bize gurur veriyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak fikre, hayale ve üretime destek olmak her zaman en üst şiarımız olmuştur. Bu alanda okullarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Denizli'de patent, faydalı model ve marka tasarımı noktasında 2020-2021 yılında 13 olan başvuru sayısını bugün 490 sayısı ile taçlandırdık. 490 başvurumuzun 241'i onaylandı. Başvuru sayısının yarısının onaylanması fikirlerimizin ve ürünlerimizin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Değerli öğrenci ve kıymetli öğretmenlerimizin büyük emekleri ile bu başarı oldu. Emek veren tüm camiamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Fikirlerin ürüne dönüşmüş olması bize müthiş bir kıvanç veriyor. Bunun gibi daha onlarca ve yüzlerce fikir var. Bundan sonraki adımımız ürünlerin insanlık yararına kullanılabilmesi için hızla ticarileştirilmesi olacaktır. Odalarımızla, sektör temsilcilerimizle ve yerel yönetimlerimizle çalışmalarımız olacak. Tescil alan ürünlerimizin sergisine baktığımızda çok farklı tasarımda ürün görüyoruz. Denizli eğitim camiası olarak ‘Biz yaptık, beraber başardık' sloganı ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü çerçevesinde düzenlenen sergide 16 okulun Ürün Odaklı Tasarım Tescili alan ürünleri sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici serginin açılış kurdelesini keserek, stantları gezdi. Tescil alan ürünler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgiler aldı.