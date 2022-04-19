Öğrenciler, Turizm Haftasında tarihi yerleri gezdi

Denizli'de Turizm Haftasında ilkokul öğrencileri, ‘Bilge Horoz'la Tarihe Yolculuk' etkinliği çerçevesinde Laodikya Antik kentini gezdi.

Denizli ve Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi çerçevesinde Arif Yalınkaya İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Laodikya Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve Bilge Horoz öğrencilere eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Turizm Haftası ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Denizlimiz tarihi ve kültürel anlamda çok zengin bir şehir. Öğrencilerimizin de sadece kitaplarda veya videolarda değil canlı canlı tarihi görmeleri için Kültür Turizm Müdürlüğümüzle ortak bir etkinlik düzenledik. Eski çağların en önemli antik kentlerinden biri olan Laodikya'yı öğrencilerimizle birlikte Bilge Horozun eşliğinde keşfediyoruz. “Şehrim Denizli Projesi” özel gereksinimli öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimizin aynı anda faydalanabileceği Denizli'yi tanıtan fantastik 20 hikâye kitabı ve animasyon niteliğinde 20 video filmden oluşuyor” dedi.

Etkinlik sonunda Laodikya Antik Kentinin 2 bin yılı aşkın bir süredir zamana karşı ayakta kalarak tarihe tanıklık etmiş yapılarında öğrenciler, Bilge Horoz ile birlikte drama canlandırdı.