Öğrencilerden sokak hayvanlarına battaniye yardımı

PAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci toplulukları ile gönüllü öğrenciler, ‘Bir Battaniye De Sen Koy' sloganıyla sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı. Öğrencilerin projesine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da destek vererek öğrencilerle birlikte üniversite yerleşkesi içerisinde çeşitli noktalarda battaniye dağıttı. Sokak hayvanları için başlatılan Bir Battaniye De Sen Koy' kampanyasının Şubat sonuna kadar devam edeceğini belirten gönüllü öğrenciler, mama ve battaniye bağışında bulunmak isteyenlerin PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda oluşturulan yardım toplama masasına bağışlarını teslim edebileceklerini kaydetti. Toplanan tüm bağışların PAÜ Ateş Böceği Topluluğu'nun orman içi mama deposuna aktarılacağını ve oradan günlük dağıtımlarda kullanacağını ifade eden öğrenciler, Rektör Bağ'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.