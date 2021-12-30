Öğrencilere 224 bin yardımcı kitap dağıtılma başlandı

Denizli'de 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm kademelerdeki öğrencilere toplam 224 bin 278 adet yardımcı kaynak kitaplar ulaştırılmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf ve kademelerde eğitim gören öğrenciler, yardımcı kaynak kitaplardan yararlanma imkanına sahip oldular. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılı bir şekilde ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılan yardımcı kaynak kitaplar Denizlili öğrencilere ulaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, hem ilk elden yardımcı kaynak kitapları öğrencilerle buluşturdu hem de bakanlığın yeni eğitim öğretim yılının başından bu yana yürüttüğü kaynak kitap projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin pekiştirme ve öğrenmesine katkı sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı adına kaynak kitapları öğrencilere takdim ettiğini belirten Ekici, konuşmasında;” Tüm sınıf ve kademelerde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ücretsiz olarak öğrencilerimize yardımcı kaynak kitap imkanı sunuldu. İlk etapta dijital olarak destekleyici yardımcı kaynak, etkinlik kitapları, fasiküller ve öğretmenlerimizin kullanabileceği materyaller yayınlanmaya başlandı. Bu kaynaklar içerisinde; çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması, öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.