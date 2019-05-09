Öğrencilere bisiklet dağıtıldı

Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde okuyan beşinci sınıflara bisiklet hediye edildi.

Merkezefendi Belediyesinin düzenlediği etkinlik Akkonak stadyumunda gerçekleşti. Sporculara destek olacağının altını çizen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bisiklet, siz çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayan bir araçtır. Sizlere sporu sevdirmek, sağlıklı bireyler olarak yetişmenize yardımcı olmak için bisikletlerimizi hediye ediyoruz” dedi. Öğrencileri bisiklete binme konusunda uyaran ve kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan başkan Doğan, “Bisiklete binmek her ne kadar eğlenceli, neşeli bir şey olsa da aynı zamanda hep birlikte yapıldığında sizlerin sosyalleşmesini sağlayan bir uğraştır. Bugün, burada bisikletleri dağıtıyoruz ki sizlere aynı zamanda sporu sevdirmek, sağlıklı bireyler olarak yetişmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bisiklete sahip olan her çocuğumuzun, bisikletin sevk ve idaresini sağladığı için ileriki yaşlarda özgüvenli, kendi kararlarını alabilen ve sorumlu bir birey haline geleceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın konuşmasının ardından bisikletler çocuklara hediye edildi. Veliler, Başkan Doğan'a teşekkür etti.