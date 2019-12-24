Öğrencilere “Yaşam Kurtarma Zinciri Nerede Kopuyor” semineri

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilere yönelik “Yaşam Kurtarma Zinciri Nerede Kopuyor” temalı eğitim semineri gerçekleştirildi. Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi Dr. Mustafa Yorgancı tarafından verilen eğitimde yaşam kurtarma zincirinin önemine dikkat çekildi.

Dr. Yorgancı tarafından verilen eğitim seminerine, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Şeyme Batmaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, İlk ve Acil Yardım Programı 2. Sınıf öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi. Yaşam kurtarma zincirinin nerede koptuğu ve yeni doğan bebeklerde kullanılan yeniden canlandırma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.Etkinlik sonrası Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Çetin bu tür etkinliklerin öğrencilerin ileride çok önemli olduğunun bilincine varmalarını sağladığının altını çizdi. Prof. Dr. Çetin, bu bilince ve farkındalığa katkı sağlayan Dr. Mustafa Yorgancı'ya teşekkür belgesi ile hediye takdim edildi.