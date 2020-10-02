Öğrencilerin EBA dersi için çevre temizliği

EBA Mobil Destek Aracı'ndan uzaktan eğitime katılan öğrencilerin ders sırasında dikkatlerinin dağılmaması için Sarayköy Belediyesi ekipleri tarafından alan temizliği yapılıyor. Daha sonra aracın kurulacağı alan ekipler tarafından dezenfekte edilerek öğrencilerin dikkati dağılmadan, hijyen içinde eğitim almaları sağlanıyor.

Sarayköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçenin uzak mahallelerinde internete erişim ve araç gereç konularında sıkıntı yaşayan öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması için faaliyete geçirilen EBA Mobil Destek Aracı, öğrencilere hizmet vermeye başladı. Her gün öğrencilerin ders saatlerinde eğitimlerine katılmalarında aksama olmadan faaliyetine devam ettirilen EBA Mobil Destek Aracı'nın kurulacağı alan için Sarayköy Belediyesi özel çalışma başlattı. EBA Mobil Destek Aracı'nın ders sırasında öğrencilerin dikkatini bozabilecek çöp, toz, moloz atığı ve kötü görünüm oluşturan otları temizleme çalışması başlatıldı. Alan tam anlamıyla temizlendikten sonra EBA Mobil Destek Aracı öğrencilerinin uzaktan eğitim alması için öğretmenler tarafından kuruluyor.

“Eğitime yapılan hizmetin kıymetini biliyoruz”

Geleceği inşa etmenin ilk adımının eğitim olduğunu aktaran Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçedeki gençlerin eğitimde zorluk çekmemesi için proje üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Özbaş, “Çocuklarımızın eğitimlerinde aksamaya izin vermeden EBA Mobil Destek Aracımızı faaliyete geçirdik. Çocuklarımız artık eğitimlerine eksiksiz katılabiliyorlar. Sadece aracı yaparak geriye çekilmek istemedik. Çocuklarımızın eğitimlerini aldığı aracın kurulduğu alanları tespit ederek ekiplerimize ilettik. Ekiplerimiz eğitimlerden önce alana giderek öğrencilerimizin dikkatini bozabilecek çöp, moloz atığı, toz veya kötü görünüm oluşturan otları temizliyor. Korona virüse karşı çocuklarımızı korumak adına alanı dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın dışarıda da uzaktan eğitime gönül rahatlığıyla katılmalarını istiyoruz. Eğitime yapılan hizmetin kıymetini biliyoruz. Gençlerimizin eğitim geleceğinde sorun yaşamamaları için her zaman destekçileri olacağız” diyerek konuştu.