Öğrencilerin iş insanlarına bakışı yarışmayla gözlenecek

Denizli'de ilkokuldan üniversiteye kadar, öğrencilerin iş insanlarına bakış açılarını görmek, hayal güçlerini irdelemek ve gelecekte seçecekleri meslekleri ile eğilimlerini belirlemek amacıyla resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek.

Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD), öğrencilerin iş insanlarına bakış açılarını görmek, hayal güçlerini irdelemek ve gelecekte seçecekleri meslekleri ile eğilimlerini belirlemek amacıyla, ilkokuldan üniversiteye kadar farklı kademelerdeki öğrencileri kapsayacak resim ve kompozisyon yarışması için hazırlıkları tamamladı. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışma için gerekli protokol imzalandı.

Göreve geldikleri günden bu yana eğitime önem verdiklerini aktaran DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yetenekli öğrencilerin ve onlarda emeği olan öğretmenlerinin tespit edilip ödüllendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, “İnsanımızı, geleceğe hazırlayacak her türlü çaba, bizim için servet değerindedir. Özellikle, çocuklarımız ile gençlerimizin meslek edinmelerine yönelik çabalar ve yeteneklerinin keşfedilip işlenmesi, bunların zamanla topluma faydalı işler ve projelere dönüştürülmesi, bizim için çok önemli” dedi.

30 Nisana kadar başvuru yapılabilecek olan yarışmada, 1-15 Mayıs tarihlerinde değerlendirme yapılacağı ve 19 Mayıs'ta ise dereceye giren öğrencilere ödülleri verileceği bildirildi.