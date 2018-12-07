Öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Denizli'de bir öğretim görevlisi kaldığı apart dairesinde ölü bulundu. Öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen üniversite öğrencileri olay mahalline akın etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Önder Çivril isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları daha sonra durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler itfaiye yardımı ile eve girdi. Ekipler bir süre Önder Çivril'i evde aradıktan sonra banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. Önder Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çivril'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Çivril'in görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ise öğretmenlerinin ölüm haberi üzerine olay mahalline akın etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.