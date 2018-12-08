Öğretim görevlisine en acı veda, gözyaşlarına boğuldular

Denizli'de geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan 50 yaşındaki öğretim görevlisi için PAÜ'de tören düzenlendi. Öğretim görevlisinin cenazesini almaya gelen yakınları törende sinir krizi geçirdi, öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Törende annenin ve kız kardeşlerinin feryatları yürek dağladı.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görevli Öner Çivril'den (50), evinde ölü bulundu. Çivril'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çivril'in geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Annesi tabutun önündeki fotoğrafa sarılıp gözyaşı döktü”

Otopsinin ardından morgdan alınan Çivril'in cenazesi tören için Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Yüksekokulu'na götürüldü. Burada ki törene PAÜ Rektör Yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve Çivril'in yakınları katıldı. Törende anne Esma ve baba Emin Çivril ile birlikte yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Çivril tören için oğlunun tabutunun önüne konulan fotoğrafına sarılarak uzun süre gözyaşları döküp feryat etti. Oğluna bir tanem diye seslenen anne Çivril, “Ah yavrum benim, uyan oğlum, ben seni çok seviyorum oğlum” sözleri yürek dağladı.

“Öğrenciler karanfil koyup ağladı”

Önder Çivril'in ODTÜ mezunu olduğu TÜBİTAK Matematik Ödülü sahibi olduğu öğrenilirken ayrıca resim yaptığı ve gitar çaldığı da öğrenildi. Törende Çivril'in akademisyen arkadaşları ve öğrencileri tabutun üzerine karanfilde koydular. Öğrencilerin hocalarına son görevlerini yaparken gözleri yaşlı ve hayli üzgün oldukları gözlendi.

Çivril'in cenazesi yapılan törenin ardından defin edilmek üzere memleketi olan İzmir'in Gaziemir ilçesine gönderildi.