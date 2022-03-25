İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğretmen okullarının kuruluşu konserle kutlandı

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen Türk Sanat Müziği konseri, büyük beğeni topladı.

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen Türk Sanat Müziği konseri, büyük beğeni topladı.



Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen konser, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Zikri Güven yönetiminde ve Öğr. Gör. Zühal Feray Şenkibar şefliğinde birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği Türk Sanat Müziği konseri her yıl olduğu gibi bu yılda büyük beğeni topladı. Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik konserde bir şarkı söyledi. Ardından konser çiçek takdimiyle sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.