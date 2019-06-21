Öğretmen ve çocuklarını taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Denizli'de yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Doğada Öğreniyorum Programı'ndan dönen öğretmen ve çocuklarının bulunduğu midibüsün ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 öğretmen, 2 çocuk ve sürücü olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Kazada arkadaşlarını kurtarmak isteyen bir öğretmenin ise elleri ve elbiseleri kan içinde kaldı

Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı'nda meydana geldi. Hürriyet Ortaokulunda görev yapan öğretmenleri taşıyan Adnan E. yönetimindeki 20 S 0655 plakalı midibüs, milli park çıkışında iddialara göre fren sisteminin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaçların bulunduğu alana devrildi. Devrilen araçta tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çevredekilerin haber vermesi ile çok sayıda jandarma, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tamamı yaralanan 14 öğretmen, 2 çocuk ve şoförü yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonucu çıkarabildi. Kurtarılan yaralılar olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servise ait ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi, Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arkadaşlarını kurtarmak isteyen öğretmenler kan içinde

Devrilen midibüsü bir ağacın tuttuğu ve bu sayede daha fazla yuvarlanmadığı gözlenirken, herhangi bir olumsuzluğun daha yaşanmaması için itfaiye ekipleri aracı itfaiye kamyonuna da çekme halatı ile bağlayarak güvenlik önlemi aldı. Kazada diğer minibüslerde bulunan okul öğretmenleri ise büyük bir şok yaşayarak olay yerinde gözyaşı döktü. Bazı öğretmenlerin ise arkadaşlarının kurtarılmasına yardım ederken elleri ve elbiselerinin kan içinde kaldığı gözlendi. Kaza yapan konvoyda bulunan bir küçük çocuk ise annesinin kucağında olup biteni korku dolu gözlerle izledi.

Kazada devrilen midibüsteki öğretmenlerin yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamındaki Doğada Öğreniyorum Programı çerçevesinde Honaz Dağı Milli Parkı'na gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.