Öğretmen ve veliler, özel gereksinimli öğrenciler için el ele verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destek Programı çerçevesinde kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatlarında yaşadıkları sorunları azaltılmak ve öz yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla proje hazırlandı.

Proje çerçevesinde hafta boyu alanında uzman eğitimciler tarafından interaktif eğitim yöntemleri ile hedef kitlelere kaynaştırma eğitimi ile genel bir bilgilendirme yapıldı. 2 dönem olarak planlanan projenin ilk hedef kitlesini Türkiye'nin farklı bölgelerinde resmi okullarda görev yapan 30 ortaokul branş öğretmeni, ikinci hedef kitlesini ise Denizli'de ikamet eden ve ortaokulda kaynaştırma eğitimine devam eden özel gereksinimli öğrencisi olan 20 veli oluşturdu.

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Denizli uzun yıllardır okul öncesi okullaşma ve okul öncesi eğitim açısından sıkıntısı bulunmayan bir şehirdir. Bunun da ötesinde; özel eğitim anlamında da her tür ve kademede okula sahip olmamız, veli ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimize sunduğumuz hizmet anlamında çevre illerimiz de dahil olmak üzere çok detaylı bir hizmet veriyoruz. Çocuklarımızı hayata dahil etme bizim ilk görevlerimizden. Duruma daha bütüncül bir açıdan baktığımızda, kaynaştırmayı sistemin içerisinde çözmeye gayret ediyoruz. Değerli akademisyenlerimize ve kıymetli katılımcılara burada oldukları için çok teşekkür ediyorum.” dedi.