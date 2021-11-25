Öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu

DENİZLİ (İHA) –Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına, hatıra ormanı oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan hatıra ormanına Orman Bölge Müdürlüğü ağaç fidanları ile destek verdi.

Merkezefendi Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde oluşturulan hatıra ormanı ağaç dikim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, okul müdürü, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Hatıra ormanının ilk ağacını diken Müdür Ekici, “Ağaçta aynı öğretmen gibidir. Yaşadığı sürece etrafındakilere hayat verir ve güzelleştirir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine ilk dokunuşlarıyla birlikte onların adeta yaşam çizgisini çizer. Öğretmenlerimizin emekleriyle yetişen öğrencilerimiz de bu fidanlar gibi geleceğimizin temellerini oluşturmaktadır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Merkezefendi Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi bahçesine oluşturulan alanda yaklaşık 200 çeşitli ağaç fidanı toprakla buluştu.