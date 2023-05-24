Oğuz Beyin torunları bolluk ve bereket için 7 asırlık geleneklerini sürdürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde yaşayan Oğuz Beyin torunları, 700 yıldır ‘Taşkın Dede' ismiyle yapılan bolluk ve bereket duası için bir araya geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesinde 700 yıldan bu yana devam ettirilen Taşkın Dede bolluk ve bereket duası, Taşkın Dede Türbesi'nin bulunduğu bölgede yapıldı. 30 koyun ve 1 dananın kurban edildiği geleneksel duada 28 kazanda hazırlanan, 5 bin kişilik yahni, keşkek ve aşure ikram edildi.

Mahallede sakinler tarafından imece usulüyle her yıl Taşkın Dede etkinliğinin düzenlendiğini belirten Alaattinliler Yardımlaşma Derneği (AYDER) Başkanı Hüseyin Okcan, “Her yıl türbesinde hayır yaptığımız Taşkın Dede ismiyle bilinen Alaattin Han, Oğuz Bey beyliğinin kurucusudur. Oğuz Bey'in de oğludur. Alaattin Mahallemizin de kurucusudur. Mahallemiz ismini Alaattin Handan almıştır. Lakabının ‘Taşkın' olmasının sebebi ise o dönemde yapılan savaşlarda ordunun en önünde yer alarak gösterdiği kahramanlıklardan kaynaklanmaktadır. Yaklaşık 700 yıldan bu yana yapılan bu etkinliğimiz sayesinde birlik ve beraberliğimiz artıyor. Topraklarımız bereketleniyor. Bu etkinliğimiz bize dedelerimizden miras kaldı. Bizde çocuklarımıza bırakacağız. Taşkın Dede'yi mahallemizin kurucusunu her zaman hayırla yad edeceğiz” dedi.

Etkinliğin el birliğiyle yapıldığına işaret eden Okcan, “Alaattin halkının hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılan bir hizmettir. Köylüm hemşerilerimle gurur duyuyorum. 30 tane küçükbaş hayvan, bir büyük baş hayvan, kesimiyle 700 yıllık gelenek olan hayrımızı bu yılda yaptık. Bu yağmur, bolluk ve bereket duasıdır. Yemeğimiz genelinde etli bulgurlu olarak yapılır. Aşure şekerle yapılan var veya pekmezle yapılan var. Öğleyin yapılan duanın ardından yemekler tepsilere konuldu. Yapılan duanın ardından vatandaşlar yemeğini kendi alıp oturup yedi.” diye konuştu.