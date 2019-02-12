Oğuz: “Temel eğitim kurumlarında ‘tasarım-beceri, atölyeleri' kurulacak”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, kent genelinde 2023 hedefleri doğrultusunda temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen ‘tasarım-beceri, atölyeleri' kurulacağını ve bunun ulusal standartlarının oluşturulacağını kaydetti.

2023 Eğitim Vizyonu tanıtım toplantılarına ilk Bozkurt ilçesinden başladı. Tanıtım toplantısı bitiminde Oğuz, Bozkurt ilçesinde bulunan çeşitli kademelerdeki okulları da ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirmede bulunan Oğuz, Denizli'nin 2023 Vizyonuna topyekün hazırlandığını belirterek, “Bakanımız tarafından 23 Ekim'de kamuoyuyla paylaşılan ‘2023 Eğitim Vizyonu' ile eğitim sistemimiz içinde yer alan temel bileşenler başlıklar halinde yeni hedeflere kapı aralamıştır. Denizli genelinde 2023 hedefleri doğrultusunda temel eğitim kurumlarımızda çocuklarımızın düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri, atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacaktır. Bozkurt ilçemizde okullarımızda öğrencilerimizin müzik becerilerinin geliştirilmesine yönelik müzik atölyesi kuruldu. Müzik atölyesinde öğrencilerimiz gerek müzik derslerinde gerekse ders dışı zamanlarında burada müziğe olan ilgilerini beceriye dönüştürme imkanı bulmaktadır. Okullarımızın sahip olduğu tasarım-beceri atölyelerinden bir diğeri de resim atölyesidir. Bu atölyelerde de görsel sanatlara ilgisi ve yeteneği olan çocuklarımız yeteneklerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar. Görsel sanatlar dersleri burada işlenmekte, öğrencilerimiz ders dışı zamanlarını burada çalışma yaparak geçirebilmektedir” dedi.