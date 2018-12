Oğuz'dan öğretmenlere övgü

Öğretmenlerden övgü ile bahseden Oğuz, “Geleceğimizi şekillendiren öğretmendir” dedi.

Denizli'nin eğitim alanında çok şanslı bir il olduğunu aktaran Oğuz, kentin her köşesinde idarecilerin ve öğretmenlerin özverili bir şekilde gelecek için çalıştığını belirterek, “Şehrimizin en uç okullarından tutun merkezindeki okullarına kadar her birinde eğitimde iyi uygulamalar anlamında güzel örneklere rastlıyoruz. Eğitim yöneticileri olarak ilimizi eğitim öğretim açısından yukarılara taşımak için el birliği ile çok çalışıyoruz. Sizlerin atanması ile ekibimize yeni taze kanlar eklenmiş oldu. Sizlerin de yeni görevlerinizde azimle çalışacağınıza inancım tamdır. Hemen hemen her ortamda dile getirdiğim bir konuyu burada da tekrar yenilemek istiyorum. İl olarak hayata geçirmiş olduğumuz Değerler Eğitimi Programımız var. Öğrencilerimizi değerlerimiz ile birlikte yarınlara hazırlamak toplumumuzu daima dimdik ayakta tutacaktır. Denizli olarak 14 bin öğretmenimizle tüm topluma ve geleceğimiz olan gençlerimize dokunmamız gerekiyor. Sizlere tavsiyem öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile samimi bir ortam içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinizi yürütmenizdir. Gittiniz yerlerde yenilikler ve farkındalıklar oluşturacağınıza inanıyorum. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.