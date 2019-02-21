Okul müdürlerine “İhmal ve İstismar" semineri

Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen seminerde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman, okul müdürlerine herhangi bir ihmal ve istismar durumunda yapılması gerekenleri ve önleyici çalışmaları anlattı. Seminere İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz, “Denizli olarak eğitimde giderek bir marka haline gelmeyi başardık. Sınavlardan alınan sonuçlar da bunun en büyük göstergelerinden. Tabii ki akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin kişilik gelişimi ve ruhsal gelişimleri de bizler için büyük önem arz etmektedir. Onları olumsuz olaylar ve travmaların olumsuz etkilerinden korumak da hepimizin ortak görevidir. İhmal ve istismar durumlarında sürecin sağlıklı yönetilmesi yavrularımızın ruh sağlığı açısından çok önemlidir” dedi.

Oğuz'un konuşmasının ardından Prof. Dr. Orhan Derman, öncelikle okul müdürlerine çocuk ve ergenlerin ruhsal ve kişilik gelişimi konusunda bilgiler verdi. Herhangi bir ihmal ve istismar durumunda yapılması gereken durumlar ve önleyici çalışmaları da anlatan Prof. Dr. Derman, seminerin son bölümünde idarecilerden gelen soruları cevapladı.