İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul müdürü trafik kazasında yaralandı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve bir ilköğretim okulunda müdür olan otomobil sürücüsü yaralandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve bir ilköğretim okulunda müdür olan otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melahat C. idaresindeki 20 KC 284 plakalı otomobil, Karapınar mevkisine geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Melahat C., kendi imkanları ile otomobilden çıkarak 112 acil servisi aradı. Melahat C., olay yerine gelen ambulans ile Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Melahat C.'nin bir ilköğretim okulunda müdür olarak görev yaptığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.