Okul öncesi öğretmenlerine otizm anlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan okul öncesi öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminerde, otizm farkındalık eğitimi verildi.

Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde otizm hakkında okul öncesi öğretmenleri bilgilendirmek, otizm artışına dikkat çekmek ve Denizli genelinde güçlü bir farkındalık oluşturmak adına Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan 111 okulda görev yapan 695 okul öncesi öğretmenine otizm farkındalık eğitimi yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmasında; “Otizm spektrum bozukluğu, bireylerin sosyal iletişim ve etkileşim becerilerini, davranışlarını ve ilgi alanlarını etkileyen nörogelişimsel bir farklılıktır. Otizmli bireylerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları vardır. Bu nedenle eğitimde otizm farkındalığı çok önemlidir. Eğitimde otizm farkındalığı, otizmli bireyleri tanımak, anlamak ve desteklemek için gerekli bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaktır. Eğitimde otizm farkındalığı, otizmli bireylerin eğitim hakkından yararlanmalarını, akademik ve sosyal gelişimlerini, yaşam kalitelerini ve toplumsal katılımlarını artırmaya katkı sağlar” dedi.

4 gün süre ile günde 8 oturum olarak gerçekleştirilen eğitimlerde otizm artış oranları, otizm nedir, belirtileri, sınıfında ilk defa otizmli çocuk gelen, okul öncesi öğretmenin izleyeceği yollar, otizmi arttırabileceği düşünülen etkenler ve otizmde eğitimin önemi üzerinde duruldu.