Okul özlemini İstiklal Marşı ile giderdiler

Denizli'de yaşayan ve doğuştan engelli olan ortaokul öğrencisi saatler 10.00'u gösterdiğinde annesi ile birlikte İstiklal Marşı okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından ve okullara gönderdiği genelge ile yurt genelinde İstiklal Marşı okunması için çağrıda bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır okulların kapalı olması ve bu nedenle İstiklal Marşının okunmaması nedeniyle düzenlenen programa yurt genelinde çok sayıda katılım sağlandı. Öğretmenlerin okullardan öğrencilerin ise velileri ile birlikte evlerinde saat 10.00'da İstiklal Marşı okumaya başladı. Bazı illerde derste olan öğreniciler, EBA üzerinden öğretmenleri ile birlikte İstiklal Marşı okudu.

“Bugün okumasaydık, bu özlemin farkına varamayacaktık”

Denizli'de Sıdıka Çalışkan Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki engelli öğrenci Nuriye Güler, annesi ile birlikte evden İstiklal Marşını okudu. Doğuştan sol eli olmayan Güler, saatlerin 10.00'u gösterdiği sırada annesini de çağırarak İstiklal Marşı okudu. Salgın tedbirleri kapsamında okula gidemediğini ve özlediğini dile getiren Güler, “Uzun zamandır korona virüs nedeniyle okula gidemiyorduk. Milli eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir proje gerçekleştirildi. Evde veliler okulda öğretmenler okudu. İstiklal Marşı'nı okumayı gerçekten özlemişim. Bugün okumasaydık eğer hep birlikte bu özlemin farkına varamayacaktık” dedi.

“Okul özlemini giderebilmek için onlarda bizimle birlikte İstiklal Marşımızı söylediler”

Korona virüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretim hayatının olumsuz etkilendiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, “Bakanlığımızın tarafından uygulamaya sokulan tüm Türkiye'de 81 ilde İstiklal Marşımızı hep birlikte saat 10.00'da söyledik. Bildiğiniz gibi bir illet var başımızda. Mart ayından bugüne kadar son derece sıkıntılı bir süreç yaşatmaktadır. Dolayısıyla eğitim öğretim hayatımızı son derece olumsuz bir şekilde etkilemekte. Uzak eğitim öğretime devam etmekteyiz. Çocuklarımızın okul özlemini giderebilmek için onlarda bizimle birlikte İstiklal Marşımızı söylediler” ifadelerini kullandı.