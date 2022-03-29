Okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Denizli Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite Caddesinde seyir halinde bulunan 20 AEB 792 plakalı otomobil ile 20 AGG 064 plakalı okul servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Okul servisiyle çarpışması sonucu otomobil içerisinde bulunan 2 kişiden biri yaralandı. Meydana gelen üzücü kaza sonrası otomobil içerisindeki yaralı kişi çevredeki vatandaşların imkanlarıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralanan kişi için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bölgeye en yakın olan Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası otomobil ve okul servisinde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.