Okul Sporları Bölge Satranç Turnuvası Denizli'de yapıldı

Denizli, okul sporlarında Bölge Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Denizli takımları genç kızlar ile yıldızlar ve gençler genel kategoride dereceye girmeyi başardı.

Okul Sporları Bölge Satranç Turnuvası 9-12 Mayıs tarihlerinde Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlendi. 32 takım ve 168 sporcunun katıldığı turnuvanın Başhakemliğiini Çağın Kuru, gözlemciliğini ise İl Temsilcisi Ayşegül Akdeniz yaptı. Denizli'nin yanı sıra Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya, Balıkesir, Manisa,Kütahya, İzmit, İstanbul, Eskişehir illerinden sporcuların da katıldığı turnuva 4 gün boyunca devam etti Çekişmeli maçlara tanıklık ettiğimiz turnuva sonunda dereceye giren okullar belli oldu.

Şampiyona boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan genç sporculara, doğal güzelliği ile nam salmış dünyaca ünlü Pamukkale gezisi düzenlendi. Ayrıca bir firmanın da destekleriyle tüm sporculara anneler günü hatırası olarak Denizli havlusu hediye edildi.