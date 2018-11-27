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Okul Sporları Gençler Masa Tenisi yarışmaları tamamlandı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tarafından gerçekleştirilen ‘Okul Sporları Gençler Masa Tenisi’ yarışmaları tamamlandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tarafından gerçekleştirilen ‘Okul Sporları Gençler Masa Tenisi' yarışmaları tamamlandı. Yarışmada erkekler dalında şampiyon Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi, bayanlarda ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu.


2018-2019 sezonu Okul Sporları Masa Tenisi heyecanı gençler kategorisinde tamamlandı. Hasan Güngör Spor Salonunda yapılan yarışmalara erkeklerde 39 takım, kızlarda 21 takım katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen yarışmalarda genç erkekler şampiyonu Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi, genç bayanlar şampiyonu ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. Dereceye girenlere ödülleri yapılan törenle verildi. Grup yarışmalarında Denizli'yi temsil edecek takımlar ve grup maçlarının oynanacağı tarih ve yer bilgisi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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