Okul sporları karate müsabakaları tamamlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. 03- 05 Ocak tarihlerinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı Karate Yıldızlar müsabakaları nefes kesiyor.264 sporcunun tatamide mücadele ettiği organizasyonda günün sonunda Kata ve Kumite kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri veriliyor.

İlman sporcuları tebrik etti

Düzenlenen ödül töreninde sporcularla biraraya gelerek şampiyonlara öedüllerini takdim eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, okul sporlarının, sporun tabana yayılmasında ve gençlerde spor bilincinin ve ahlakının geliştirilmesinde çok önemli rolü olduğunu vurguladı. Gençlere seslenen İlman, “Okul sporları ile yaşadığınız bu güzel tecrübeler spor hayatınızda size her zaman ışık tutacak. Sporla yaşayan bir nesil olarak emin adımlarla geliyorsunuz. Hep birlikte Denizli'mize ve ailelerimize spor alışkanlığı kazandıracağız. Bugün müthiş mücadeleler sonunda şampiyonlar belli oldu. Ben katılan tüm sporcuları tebrik ederken organizasyonda emeği geçen antrenörlerimize hakemlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.