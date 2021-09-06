Okula uyum sürecinde zorlanan çocuğunuza destek olun

Çocuk Gelişimi Danışmanı Şeyma Akgün, pandemi de ara verilen ve 2021-2022 eğitim öğretim yılıyla tekrar başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili öğrenci ve ailelerine önerilerde bulundu. Akgün; Okula adapte olma konusunda bazı çocuklarda adaptasyon problemi olabilir. Okula uyum sürecinde zorlanan çocuklara güvenilmeli, onların duyguları paylaşılmalı neler hissettikleri üzerinde durulmalıdır. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime adapte olunmuş ve bu durum sosyal uyum problemi yaşayan birçok öğrenci için daha tercih edilebilir hale gelmiştir. Bu durumda akranlarıyla ilişkilerin önemi vurgulanmalı sosyal oyunların, açık hava oyunlarının ve grup oyunlarının çocuğa katkılarından, gerekliliğinden bahsedilerek yüz yüze eğitim desteklenmelidir” dedi.

Okula uyum hususunda en önemli noktalardan birisinin de devamlılık olduğunun altını çizen Akgün; “Çocuğun güven, sevgi, saygı, öğrenme hızına ve şekline göre her koşulda değer görme ihtiyacı okulda karşılanmakta ve herhangi bir rahatsızlığı, destek alması gereken bir durum yok ise okula devam durumu desteklenmeli mutlaka gün, okulda bitirilmelidir. Aileler koronavirüs sebebiyle olan kaygılarını çocuğa büyük ölçüde yansıtmamalı sadece hijyen ve temizlik konularında bilgi vermeli ve çocukların bu kurallara uymasını beklemelidir. Aksi takdirde fazlaca yansıtılan durum çocuklarda kaygıyı artırabilir ve korona virüsten dolayı okul reddini tetikleyebilir. Diğer bir önemli husus ise toplumda yaygın olan ‘Kayıp Nesil' söylemleridir. Bu tarz konuşmalar çocukta kendini yetersiz hissetmeye, kendisinden beklentisinin düşmesine ve kendini şanssız nesil olarak kanıksamasına sebep olabilir. Bu noktada onların öğrenme istek ve motivasyonlarını destekleyerek yeni öğrenecekleri bilgilere odaklanmamız yüz yüze eğitimde keyifli arkadaş ilişkilerini desteklememiz, çocukların özgüven ve sosyal duygusal gelişimi için en doğrusu olacaktır” diye konuştu.