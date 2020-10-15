İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullar açıldı, servis denetimleri sıklaştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların normal eğitime açılmasıyla birlikte okul servis araçlarında denetimlere başladı.

Öğrencilerin can güvenliğinin en üst seviyede tutulması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için araçlar tek tek denetimden geçiyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, okulların normal eğitim öğretime açılması ve aşamalı olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenci servis araçlarında denetimlere başladı. Denetime Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan denetimde ekipler öncelikle araçlarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ederek, servislerin bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Tüm servis araçları denetlenecek


Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan uygulamada ayrıca araçların yaşı başta olmak üzere servis araçlarında olması zorunlu olan otomatik kapı sensorü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası ve açılan camlarda parmaklık olması gibi geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin "S" plakaya sahip tüm servis araçlarını rutin aralıklarla denetleyeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.