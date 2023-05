Okullardaki projeler TEKNOFEST ile hayat buluyor

Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi “Yelkıran” ile Bereketli İmam Hatip Ortaokulunun “Biho-Kok” takımları, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen tek festivali olan TEKNOFEST 2023 finallerinde Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Dünyanın en prestijli teknoloji fuarına katılarak Denizli'yi temsil eden öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Öğrencilerimizi TEKNOFEST finallerinde ziyaret ederek heyecanlarına ortak olmuştum. TEKNOFEST ile okullarımızda öğrencilerimizin teknolojik alandaki proje hedefleri her geçen gün daha zirvelere çıkıyor. Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Yelkıran takımımız Liseler Arası İnsansız Hava Araçları-Sabit Kanat Kategorisinde Türkiye finallerinde performans ödülü alarak ilimize döndüler. Keza yine Bereketli İmam Hatip Ortaokulunun Biho-Kod Takımımız Akıllı Ulaşım dalındaki ‘Güvenli Yolculuk' projesiyle akıllı ulaşım dalında başvuru yapan 24.650 takım arasından önce ilk elli takım arasında girerek TEKNOFEST finallerinde ilimizi temsil ettiler. TEKNOFEST finalinde Seçici Kurul değerlendirmesiyle de 13. olarak yarışmayı tamamladılar. Her iki takımımızın öğrenci ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyorum. Geleceğimiz öğrencilerimize her zaman inancımız ve güvenimiz tamdır. Ülkemizin her alanda öncü ve lider bir ülke olma yolundaki en güçlü yanımız gençlerimizdir. Ülkemizde son çeyrek asırda teknoloji ve eğitimde elde edilen başarılarda gelinen nokta gençlerimizin eseridir.” dedi.