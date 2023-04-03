Okulların halk oyunları şöleni izleyenleri büyüledi

Denizli'de Halk Oyunları Okul Sporları İl Şampiyonası için yıl boyunca bugüne hazırlanan ekiplerin sahnedeki performansı salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. 9 okulun katıldığı yarışmalar sonunda takımlara kupa ve madalyaları yapılan törenle takdim edildi.

Denizli'de 9 okulun katıldım sağladığı organizasyonda Halk Oyunları şöleni yaşandı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunun ev sahipliğinde dolu tribünler önünde gerçekleşen yarışmalara sporcu aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonuna gelen vatandaşlar tribünleri doldurdu ve ekiplere destek verdi. Açılış seremonisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından ekipler düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda sırayla sahne aldı.

Denizli'yi temsil edecekler

Halk Oyunları yarışmalarında minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 9 ekip yarıştı. Sahne alan ekiplere, uyum ve performansları dikkate alınarak halk oyunları milli hakemlerinden oluşan 8 kişilik jüri tarafından puan verildi. Yarışma sonunda takımlara kupa ve madalyaları yapılan törenle takdim edildi. Dereceye giren ekipler, ileri tarihlerde yapılacak grup yarışmalarında Denizli'yi temsil edecek.