Okulöncesi eğitim ve aile ilişkileri seminerde ele alındı

Denizli'de “Okulöncesi Eğitimde Fark Oluşturan Çalışmalar” ve “Aile Katılım Etkinlikleri” konuları seminerde ele alındı.

Okulöncesi Eğitimde Fark Oluşturan Çalışmalar ve Aile Katılım Etkinlikleri Semineri Merkezefendi Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Onlarca öğrencinin buluşmasında söz alan eğitimci Mehmet Bilgin, okul öncesi öğretmenlerine yönelik “Okulöncesi eğitimde fark oluşturan çalışmalar ve aile katılım etkinlikleri” konulu seminerini verdi. Seminere İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Affan Başbuğ, Yasin Temel, konuşmacı Mehmet Bilgin ve okul öncesi öğretmenleri katıldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, "Bakanlığımızca okul öncesinde yapılan önemli atılımlarla ülke genelinde beş yaştaki okullaşma oranları bir yılda yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkarılmıştır. Buna paralel olarak da 5 yaş okullaşma oranlarımızda geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Son sayılar itibari ile ilimizde okul öncesinde; 5 yaş çağ nüfusu 13 bin 322 olup, 5 yaş ve üzeri 14 bin 450 öğrencimiz kayıtlıdır. Bu veriler ışığında 5 yaş okullaşma oranımız yüzde 108 çıkarılmıştır” dedi.

“Eğitimde sacayağı olarak tabir edilen 3 farklı olgu vardır”

Aile, öğretmen ve öğrenci ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Ekici, “Eğitimde sacayağı olarak tabir edilen 3 farklı olgu vardır. Aile- öğretmen ve öğrenci, bu üç sacayağından birisi olmadığında veya eksik kaldığında yaptığımız iş amaca matuf olmuyor. Bu üç sacayağının sağlam bir şekilde yere basması gerekiyor. Bakanlığımızca yürütülen ilimizde de uygulamış olduğumuz ‘Aile Okulu' projesinde ki amacımız bakanımızın da ifade ettiği gibi; sağlıklı bir aile, sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir toplum ve topyekûn güzelliklerle dolu bir şekilde yaşadığımız ülkedir. Aile Okulu projesinde sizlerin verdiği katkılarla bu üçlü sacayağının sağlam bir şekilde yere basacaktır” diye konuştu.