Okulu basıp öğretmenleri darp ettiği öne sürülen aile serbest bırakıldı

Olay dün, Merkerkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda yaşandı. Okuldan atılma kararı alınan 8.sınıf öğrenci K.B.Ö.(14), babası S.Ö., annesi S.Ö. ve amcası O.Ö.'nün okula gelerek, okul içerisinde okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç'i darp ediği iddia edildi. Okul polisi tarafından okuldan çıkarılarak gözaltına alınan K.B.Ö. , babası S.Ö., annesi S.Ö. ve amcası O.Ö. emniyetteki sorgularının ardından bugün görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür suçlamalarından adliyeye sevk edildi. K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, babası S.Ö., annesi S.Ö. ve amcası O.Ö. ise mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amca kapıyı tuttu, baba idarecileri darp etti

Okul içerisinde darp edildiği öne sürülen müdür ve yardımcılarının polise verdikleri ifadede, K.B.Ö ve yakınlarının konuşmak için müdür yardımcısı odasına girdikleri, çocuklarının kendisi üzerine atılan suçlamayı reddedip daha sonra da oda içerisinde kamera olup olmadığı kontrol ederek hakaret ve tehditle tartışmayı başlatıp yumrukla kendilerine vurduklarını savundu. İçeriden kavga seslerini duyan güvenlik görevlilerinin ve okul polisinin içeri girmeye çalıştığını ancak K.B.Ö.'nün amcasının kapıyı tuttuğunu öne süren müdür ve yardımcıları ifadelerinde ayrıca, kendilerinin sadece öğrenci ve yakınlarının okuldan uzaklaştırmak için çaba sarf ettiklerini, zanlıların okuldan çıkarılıncaya kadar kendilerine fiili ve sözlü saldırıda bulunduklarını kaydetti.