Okuma istekli çocukların yıldızı bu yıl da Hastalya oldu

Hastalya Otomotiv, 1995 yılından bu yana okuma istekli çocuklara destek sağlayan OKİSDER'in bu yıl 13.'sü düzenlenen alışveriş festivaline tekrar ana sponsor olarak eğitime katkı sağladı.

Hastalya Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Naz Asena Tüzün, yaptığı açıklamada; “1995 yılından bu yana okuma istekli çocuklara destek sağlayan OKİSDER'in bu yıl 13.'sü düzenlenen alışveriş festivaline tekrar ana sponsor olduk. 2. defa ana sponsor olarak katıldığımız bu festivalde, okuma istekli çocuklarımıza ve ülkemiz eğitimine katkıda bulunuyor olmak bizim için çok kıymetli. Başta derneğin kurucusu Nalan Kaynak olmak üzere, bütün OKİSDER yönetim kurulu üyelerine bizlere tekrardan bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.