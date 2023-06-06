Okurlarıyla buluşan Urgancı, serinin devam edeceğini müjdeledi

Denizlili Gazeteci-Yazar Serkan Urgancı, ikinci baskısı yayımlanan Mary Efes'e Yolculuk kitabı için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Urgancı, önümüzdeki yıl kitabının devam serisinin baskıya gireceğini belirtti.

Gazeteci-Yazar Serkan Urgancı tarafından kaleme alınan Mary Efes'e Yolculuk kitabı imza gününde okurlarıyla buluştu. İkinci baskısı Mayıs ayından itibaren raflardaki yerini alan kitaba, okurlar yoğun ilgi gösterdi. Urgancı'yı imza gününde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da yalnız bırakmadı.

Kitabın devam serisi geliyor

Mary Efes'e Yolculuk kitabının ikinci baskısının Mavi Nefes Yayıncılık tarafından yapıldığını söyleyen Gazeteci-Yazar Urgancı; “Kitapta Meryem Ana'nın Kudüs'ten başlayıp Efes'e yaptığı yolculuğu epik bir dille ve tarihsel gerçeklere dayanarak anlatmaya çalıştım. İlk baskı değerli okurlar tarafından ilgi görüp tükenince ikinci baskı yapıldı. Bu süreçte kitabın İngilizce versiyonu da 63 ülkede yayımlandı. Özellikle Amerika'daki ilgiden son derece memnunum. Zaten bu hikâyeyi kaleme almaktaki amacım ülkemizin inanç turizmi gelirlerine katkı sağlamak. Kitabın devam serisi olan David Son Koruyucu da tamamlanmak üzere. Tahmin ediyorum o da 2024'te baskıya alınacak.” dedi.