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Öldürdüğü ailesi ile yan yana toprağa verildi

Denizli’de eşi ve iki çocuğunu tüfekle öldüren ve ardından aynı tüfekle intihar eden şahıs ile eşi ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi.

Denizli'de eşi ve iki çocuğunu tüfekle öldüren ve ardından aynı tüfekle intihar eden şahıs ile eşi ve iki çocuğu yan yana toprağa verildi.


Çivril'in Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan ve Fransa'dan sağlık sorunları nedeniyle dönen Ahmet Çakar'ın, ameliyat olduktan sonra iş bulamayıp bulanıma girerek psikolojisi bozulduğu öğrenildi.


İş bulamayan Çakar cinnet geçirmesi sonucu geçtiğimiz gün sabah saatlerinde eşi Özlem ve çocukları Naki ile Emir Çakar'ı tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Eşi ve iki çocuğunu vuran Ahmet Çakar, anne Özlem Çakar ve Naki ile Emir Çakar'ın cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Mahalle mezarlığına götürülen cenazeler sosyal mesafe kuralına göre kılınan namazın ardından yan yana toprağa defnedildi.

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