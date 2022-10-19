Olgunlaşan gübre üründe kalite ve verimi artırıyor

Dr. Turan Karadeniz, bekletilerek olgunlaşması sağlanan doğal gübrenin, üründe kalite ve verimi artırdığını belirtti.

Topraklardaki tarım ürünlerinde kalite ve verimin giderek azaldığı uyarısını yapan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, çiftçilere kimyasal değil hayvansal gübre kullanma çağrısı yaptı. Topraktaki doğal hayvan kökenli gübre maddesini arttırmanı hem toprak kirliğinin önüne geçtiğini hem de ürünlerde verim alma şansını yükseltini söyleyen Prof. Dr. Turan Karadeniz, doğru gübre kullanmak ve gübre saklama yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ahırdan çıkan gübrelerin hemen toprakla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karadeniz, gübrenin 12 ile 16 ay gibi bir sürede belli işlemler yaparak bekletilmesi gerektiğini söyledi.

“Çiftlik gübreleri, ahırdan çıkartıldıktan hemen sonra toprağa atılmamalı”

Tarımda gübre kullanmanın çok önemli bir durum olduğunu dile getiren Prof. Dr. Turan Karadeniz, “Tarımda gübre kullanmak çok önemli bir durumdur. Bunun için elbette ticari gübrelerde önemli ama bizim tavsiyemiz ilk etapta, temel gübreleme olarak çiftlik gübrelerini öneriyoruz. Çiftlik gübreleri, ahırdan çıkartıldıktan hemen sonra toprağa atılmamalı. 12 ile 16 ay boyunca olgunlaştırma, yanma ve çürüme aşamalarını mutlaka gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun hem bünyesinde bulunan selilozların azota dönüştürmesi sağlanırken hem de içinde bulunan yabancı otların çürümesi sağlanıyor. Dolayısıyla toprağımıza daha temiz, daha azot oranı yüksek ve fazla minareli sağlamış oluruz” dedi.

“Ahırda çıkan gübreleri sert zeminli yerlerde yığın haline getirilir”

Gübrenin daha faydalı olması için üstünün brandayla örtülerek güneş ışınlarından korunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, “Ahırda çıkan gübreleri sert zeminli yerlerde yığın haline getirilir. Yığın içerisine kireç, nitratlı gübreler atılarak nemlendirilir ve üzeri örtülür. Her 3 ayda bir tekrar nemlendirilerek devrilir. Gübreyi direk güneş ışınlarından korunmak için brandayla örtmek gerekiyor. 12-16 ay boyunca gübreler olgunlaştıktan sonra çok yaza kalmadan, Şubat ayı ve Mart ayının başlarında bunlar toprakla karıştırılarak ekime hazır hale getirilir” diye konuştu.