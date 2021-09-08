Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemize altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımının Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan, ayağının tozu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret edip duygularını paylaştı.

Olimpik ve Paralimpik Oyunlar tarihinde Türkiye'nin altın madalya kazanan tek takımı olan Goalball Kadın Milli takımı şampiyonluk coşkusunu yaşıyor. Önceki gün yurda gelişlerinde görkemli bir şekilde karşılanan Milli Sporcular, yaşadıkları şehirlerde de coşkuyla karşılandı. Denizlili sporcu Şeyda Nur Kaplan içinde ailesi, sevenleri ve taraftar grupları tarafından gece saatlerinde otogarda karşılama programı yapıldı.

Kaplan, “Şampiyonluk tek düşüncemizdi”

Goalball Milli Takımının şampiyon sporcusu Şeyda Nur Kaplan ayağının tozuyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. Babası Murat Kaplan ve Antrenörü Hüseyin Atmaca'nın da eşlik ettiği ziyarette milli sporcu, Tokyo serüvenini ve şampiyonluğun geliş sürecini İbanoğlu ile paylaştı. 2016 Rio Paralimpik oyunlarında şampiyon olduklarını ve 2020 Tokyo'ya bu sorumluluk ve bilinç ile gittiklerini aktaran Şeyda Nur Kaplan, takım olarak motive olduklarını ve hedefe ulaştıklarını belirtti. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşını okumanın bambaşka bir duygu olduğunu söyleyen milli sporcu, aileleri de çocukların spor yapması için teşvik edici olmaya çağırdı.

İbanoğlu “Goalball takımımızla gurur duyduk”

Olimpiyat sürecinde milli sporcularımızın her birinin ayyıldızlı formanın hakkını verdiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Goalball Milli Takımının maçlarını ayrı bir heyecan içinde takip ettiklerini belirtti. Takım halinde verilen mücadele ve kazanılan altın madalya ile gurur duyduklarını dile getiren İbanoğlu, başarının mimarlarından Şeyda Nur Kaplan'ı, ona destek olan ailesi ve antrenörünü tebrik etti. “Tokyo'da beraber olamasak ta tüm ülke, tek yürek yanınızdaydık” diyen İbanoğlu, kazanılan her başarının yeni başarılar için bir kapı olduğunu sözlerine ekledi.