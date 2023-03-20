Ölümcül pıhtıdan Egekent'te uygulanan akılcı tedaviyle kurtuldu

Denizli'de ölümcül düzeyde akciğere pıhtı atması teşhisiyle Özel Egekent Hastanesi'ne getirilen hasta, kısa süre önce ameliyat olmasını nedeniyle uygulanan akılcı tedavi sayesinde hayata tutundu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fatma Akgöz, nefes darlığı, ciddi oksijen düşüklüğü ve genel durum bozukluğu şikayetiyle Çivril Devlet Hastanesi Acil Servis'e müracaat etti. Burada yapılan muayenesinde imkanları daha geniş bir hastaneye nakledilmesi öngörülen hasta, ambulansla Denizli Özel Egekent Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatma Akgöz'ün tomografi görüntülemesinde her iki akciğerin damarlarında da pıhtı (masif pulmoner emboli) tanısı konuldu. Hayati tehlikesi olan hasta, yoğun bakım servisinde Uzm. Dr. Gökhan Peker ve Uzm. Dr. Taner Taşyüz tarafından yakın takibe alındı.

Kısa bir süre önce ameliyat olduğu ilaç tedavisi riskli görülen hastanın akciğerlerdeki ana damara, Özel Egekent Hastanesi'nde özel bir cihaz (EKOS) ile katater konuldu. Ultrosonik dalgalar verilerek pıhtı küçük parçalar haline getirildi. Böylece yüksek doz verilmesi gereken pıhtı eritici ilacın, 48 saatte uygulanması planlandı. Egekent Hastanesi'nin uzman ekibi tarafından uygulanan akılcı tedaviyle sağlığına kavuşan hasta, yeniden hayata tutundu.

Hastanın takibi sırasında rahatsızlığın ciddi ve ölümcül bir şekilde ilerlediğini fark ettiklerini söyleyen Uzm. Dr. Gökhan Peker, “Hastanın çok hızlı bir şekilde solunum cihazına bağlanıp pıhtı eritici (trombolitik) ilaçlar başlamak gerekiyordu. Fakat hasta bir hafta önce varis ameliyatı olduğu için yüksek doz pıhtı eritici ilaç hastanın hayatını tehlikeye sokabilirdi. Bu yüzden kardiyoloji doktorumuz Uzm. Dr. Fatih Çam ile görüştük ve pulmoner anjiyografi ile selektif pulmoner arterlere (AC damar anjiyosu) ile trombolitik tedavi planladık” ifadelerini kullandı.

Hasta ve hasta yakınlarının tedaviyi kabul etmeleri ile tedaviye başladıklarını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam ise “Anjiyografi eşliğinde tedaviyi 48 saat sonra tamamladık. Sonrasında hastanın akciğer görüntülemesinde pıhtının eriyip kaybolduğu ve ani gelişen sağ kalp yetmezliğinin ciddi anlamda gerilediğini gözlemledik. Aynı zamanda ciddi pulmoner hipertansiyon gelişen hastanın akciğer basınçları da normale döndü” şeklinde konuştu.

Hastanın oksijenli ve mekanik ventilasyon desteğinde dahi oksijen seviyesinin çok düşük olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Taner Taşyüz de “Hastamızı 5 gün sonunda ayaktan, oksijen seviyesi normal bir şekilde taburcu etmek bizleri çok mutlu etti” ifadesini kullandı.

Eşini kaybetme korkusu yaşayan Halil Akgöz ise, “Allah razı olsun hocalarımızdan onlar sayesinde eşim sağlığına kavuştu. Bizimle ilgilenen doktorlarımız ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum” diyerek, Egekent Hastanesi ekibine teşekkür etti.